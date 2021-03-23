Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу

Лидия Мартынова

Организаторы 43-го Московского международного кинофестиваля огласили конкурсную программу, на данный момент в нее вошло шесть картин, она будет дополняться.

Россия представлена фильмом "Последняя "Милая Болгария" режиссера Алексея Федорченко в жанре психоаналитического детектива. Она снята по мотивам автобиографической повести Зощенко "Перед восходом солнца". Действие в ней происходит в первой половине XX века.

Также в конкурс вошли "Кофейня в поле" Сяофаня Ши (Китай), "Голубое Сердце" Мигеля Койулы (Куба), "Сын" Нушина Мераджи (Иран).

Кроме этого, в список попали "Равнодушные" Леонардо Гуэрры Сераньоли (Италия) и "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера (Германия).

Последняя картина была показана на Берлинском кинофестивале в одной из параллельных секций. Это сатирическая история про прибалтийских вампиров-аристократов в 1920-х годах. Они устраивают званые ужины, а под прикрытием попивают кровь пролетариата.

Московский Международный кинофестиваль в этом году пройдет с 22 по 29 апреля.