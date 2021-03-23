На Полтавщине школьница чуть не отравила одноклассников запахом от своей обуви

Лидия Мартынова

В Кобыляках на Полтавщине семь учеников оказались в больнице из-за отравления неизвестным веществом. Об этом говорится в сюжете программы «Надзвичайні новини».

Инцидент произошел в 5 классе общеобразовательной школы № 3. Сначала дети и учитель почувствовали в классе едкий запах. По словам классного руководителя, это был запах ацетона.

Учителя быстро вывели детей на школьный двор, но все же некоторые ученики жаловались на головокружение и тошноту. Семерых школьников скорая отвезла в больницу. Правда, всех их потом, кроме одной девочки, отпустили домой.

Класс проветрили. Несколько служб обследовали комнату, но ничего опасного не нашли.

Впоследствии одна девочка предположила, что виновна ее замшевая обувь, которую мама обработала специальным средством не вечером, как положено, а утром.

В небольшом теплом помещении едкий запах быстро распространился. Сама девочка чувствовала себя нормально.

Как оказалось, мама школьницы купила аэрозоль в местном магазине. Но будут ли проверять, есть ли на средство сертификат качества, неизвестно.

Ранее «NewsTes» писали о массовом отравлении школьников в Ясногородке Ровенской области. Тогда называли причиной отравления воду или пищу, приготовленную в школьной столовой.