Начал работу XI Петербургский международный образовательный форум

Анастасия Иванова

22 марта стартовал XI Петербургский международный образовательный форум. Он продлится до 26 марта. Мероприятие традиционно станет открытой площадкой для дискуссий, обмена опытом, профессионального диалога ведущих специалистов в области просвещения.

Форум проходит в смешанном формате. В программе заявлено почти 300 мероприятий, которые распределены по кластерам «Основная программа», «Дошкольное образование», «Общее образование», «Дополнительное образование» и «Среднее профессиональное образование», они будут проходить в онлайн- и офлайн-форматах.

Сохраняется традиция проведения во время форума в Санкт-Петербурге всероссийских мероприятий под эгидой Минпросвещения России. В этом году это два совещания региональных координаторов федеральных проектов национального проекта «Образование». 24–25 марта в детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России состоится Всероссийское совещание региональных координаторов федерального проекта «Современная школа». 24–26 марта на площадках Академии цифровых технологий и школы № 619 Калининского района пройдет Всероссийское совещание региональных координаторов федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Петербургский международный образовательный форум впервые был проведен в 2010 году. С 2017 года форум приобрел международный статус. В 2020 году он был отменен в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.