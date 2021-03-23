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Настя Голд и Илья Яббаров поддерживают его маму в реанимации

Настя Голд и Илья Яббаров поддерживают его маму в реанимации

Несколько дней назад мама Ильи Яббарова попала в реанимацию, и Настя Голд сразу же отправилась туда вместе с мужем, чтобы поддержать женщину и оказать посильную помощь. Дни выдались очень непростыми, ничего не было понятно, но, к счастью, состояние женщины стабилизировалось. Илья пока не спешит с комментариями, хотя раньше его часто обвиняли в хайпе на близких.

Мама Ильи Яббарова уже несколько дней находится в реанимации. Экс-участник вместе со своей женой отправились в Саратов, как только узнали о том, что ее здоровье под угрозой. Там же был и брат Ильи, тоже разволновавшийся о самочувствии матери. Женщина не на шутку напугала всю родню, но, похоже, ситуация стабилизировалась, пишет newstes.ru.
Настя вместе с Ильей проводили много времени в больнице. Пока Илья сидел возле мамы, Настя бегала в аптеку за лекарствами. А заодно успокоила поклонников, что все обошлось. Благодаря своевременно отреагировавшим врачам, женщина пойдет на поправку, а подробности всего, что произошло, Настя пообещала рассказать позже.

«Эти три дня выбили из всего. Страшно было просто ждать и ничего не знать, как она, как себя чувствует, что происходит и так далее», - поделилась Голд.


Хотя Илья неоднократно был замечен в хайпе на проблемах родни и друзей, несколько раз объявлял сбор средств, в этот раз хайповать на болезни Людмилы Михайловны он не стал. Правда, недоверчивые пользователи все еще ждут, что Илья вот-вот сорвется и станет самим собой, объявит сбор и начнет рассказывать выдуманные истории.

Алена Савкина проигнорировала болезнь второй бабушки Богдана, что неудивительно. Отношения между ними не самые лучшие, Людмила Михайловна после телестройки как-то не слишком спешила уделять внимание внуку ни когда он находился дома, ни когда попал в больницу. Так что Савкина спокойно занимается раздачей своих вещей.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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