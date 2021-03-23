Настя Ивлеева показала голый зад и грудь в эротической фотосессии для Playboy

Вадим Карасев

В Сети опубликована эротическая фотосессия 30-летней Насти Ивлеевой для Playboy. На пикантных снимках звезда "Орла и решки" позирует совершенно голой.

Откровенные фото опубликовал инстаграм-аккаунт @smo.everyday — его владелицу сама Настя Ивлеева назвала своей "музой и создателем". "А также по совместительству человек, которому принадлежит идея и арт-дирекшн", — написала телеведущая.



На одном из снимков Настя Ивлеева позирует совершенно обнаженной, демонстрируя голые ягодицы. "Мой любимый кадр", — отметила @smo.everyday.

На другом горячем снимке Настя Ивлеева запечатлена в сексуальном нижнем белье вверх ногами.

"Я вас сильно благодарю и люблю! Дальше — больше! Здорово, если тем самым огромное количество комьюнити вдохновится и начнет делать [круто]", — поблагодарила Ивлеева людей, причастных к созданию фотосессии.

Напомним, на обложке апрельского выпуска Playboy можно увидеть Настю Ивлееву, позирующую без лифчика и трусов.



"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy! Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда!" — написала звезда в инстаграме.

Как писал NEWSTES, ранее Настя Ивлеева показала "наливные ляхи", которые у нее были до славы.