Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настя Ивлеева показала голый зад и грудь в эротической фотосессии для Playboy

Настя Ивлеева показала голый зад и грудь в эротической фотосессии для Playboy

В Сети опубликована эротическая фотосессия 30-летней Насти Ивлеевой для Playboy. На пикантных снимках звезда "Орла и решки" позирует совершенно голой.

Откровенные фото опубликовал инстаграм-аккаунт @smo.everyday — его владелицу сама Настя Ивлеева назвала своей "музой и создателем". "А также по совместительству человек, которому принадлежит идея и арт-дирекшн", — написала телеведущая.

На одном из снимков Настя Ивлеева позирует совершенно обнаженной, демонстрируя голые ягодицы. "Мой любимый кадр", — отметила @smo.everyday.

На другом горячем снимке Настя Ивлеева запечатлена в сексуальном нижнем белье вверх ногами.

"Я вас сильно благодарю и люблю! Дальше — больше! Здорово, если тем самым огромное количество комьюнити вдохновится и начнет делать [круто]", — поблагодарила Ивлеева людей, причастных к созданию фотосессии.

Напомним, на обложке апрельского выпуска Playboy можно увидеть Настю Ивлееву, позирующую без лифчика и трусов.

"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy! Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда!" — написала звезда в инстаграме.

Как писал NEWSTES, ранее Настя Ивлеева показала "наливные ляхи", которые у нее были до славы.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала с певицей
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения провалившегося под лед киевлянина
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с Киркоровым
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление

Топ на сегодня

Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за

Еще по теме

“Самая дорогая обложка в истории”: Настя Ивлеева снялась для PlayBoy
"Я вас люблю, пока!": Ивлеева расплакалась, попрощавшись со зрителями "Орла и решки"
Ивлеева полностью разделась для обложки Playboy
Настя Ивлеева объявила о свадьбе с Элджеем, назвав его своим мужем