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Назван примерный возраст для вакцинации детей от коронавируса

Назван примерный возраст для вакцинации детей от коронавирусаФото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вакцинация детей от коронавируса возможна с четырех лет. Такой возраст назвал директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

По его словам, точный возраст пока определяется. В 2021 году планируется провести необходимые исследования.

«Также центр [Гамалеи] занимается созданием различных модификаций... вакцины "Спутник V", и в первую очередь центр занимается созданием различных модификаций, применение которых нацелено для различных групп населения», — сказал Гинцбург.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости в массовой вакцинации детей от коронавируса в России нет. По ее словам, дети легко переносят заболевание и быстро вырабатывают иммунитет против COVID-19.

Россия

По материалам: lenta.ru
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