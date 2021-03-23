Названы лауреаты премии президента в области литературы и искусства

Влада Некрасова

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лауреатами премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали художник-постановщик Владимир Зуйков, преподаватель Александр Пунько и коллектив авторов экспозиции "Подвиг народа", открытой к 75-летию Великой Победы в Музее Победы на Поклонной горе, – Игорь Угольников, Александр Школьник, Дмитрий Поштаренко, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Лауреатами премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2020 год стали (художник-постановщик) Владимир Зуйков посмертно, (преподаватель) Александр Пунько и коллектив авторов в составе Игоря Угольникова, Александра Школьника, Дмитрия Поштаренко", - сказал Толстой на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Эта премия присуждается с 2013 года. За истекшие семь лет лауреатами премии становились 23 деятеля культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан", - сказал Толстой.

Он добавил, что премию Владимира Зуйкова, награжденного посмертно, получит его семья.

Премии в размере 5 миллионов рублей присуждаются как одному соискателю, так и коллективу.