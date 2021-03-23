Названы молодые деятели культуры, ставшие лауреатами премии президента

Влада Некрасова

Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2020 год стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

"Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2020 год стали дирижер Димитрис Ботинис, композитор Эльмир Низамов и актриса Анна Чиповская", - сказал Толстой на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".