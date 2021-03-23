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Названы страны с самыми дружелюбными местными жителями

Названы страны с самыми дружелюбными местными жителями

Онлайн-сервис OneTwoTrip провел опрос и выяснил, в каких странах, по мнению путешественников, живут самые дружелюбные люди. В лидеры выбилась Италия — про гостеприимство итальянцев упомянули 13% респондентов.

На втором месте оказалась Грузия — про нее вспомнили 11,5% опрошенных, а 8% рассказали о доброжелательности турок. Примерно по 4% голосов досталось жителям Испании, Германии и Греции.

В России самые приятные люди живут в Санкт-Петербурге — об этом заявили 22% туристов. На второй строчке стоит Сочи — город отметили 15% путешественников. Замыкает тройку отечественных лидеров Казань — за нее проголосовали 14% опрошенных. Еще по 3% голосов досталось людям из Владикавказа и Калининграда.

88% респондентов признались, что им нравится общаться с аборигенами. При этом главными темами разговора являются местные достопримечательности и заведения общепита. 55% туристов поддерживают связь с новыми знакомыми из других городов и после возвращения домой.

Ранее NEWSTES писал, что россияне назвали города с самыми вежливыми водителями.

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По материалам: uposters.ru
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