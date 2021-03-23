Немецкий минздрав уличили в покупке масок через фирму мужа министра

Вадим Карасев

Глава берлинского офиса Burda GmbH Даниэль Функе и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан

Немецкое министерство здравоохранения закупило полмиллиона защитных масок, воспользовавшись услугами фирмы, где работает муж министра, — в этом ведомство уличили журналисты Der Spiegel.

Согласно данным о госзакупках, переданным в бундестаг властями страны, 570 тысяч масок были приобретены у компании Burda GmbH. Ее берлинский офис возглавляет Даниэль Функе, приходящийся мужем главе минздрава Йенсу Шпану. Сделку заключили почти год назад, в апреле 2020-го.

В минздраве, комментируя сделку, объяснили, что речь идет о прямой закупке, которая не предусматривает объявление тендера. Была проведена стандартная процедура с рыночными ценами.

По данным журнала, сам товар произвели на фабрике в Сингапуре, 10% которой принадлежит фирме Burda. Их цена составляла $1,73 за штуку, из бюджета на эту сделку выделили 909 тысяч евро. За перевозку отвечала компания Fiege, близкая к правящей партии ХДС.