Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия Тупицкому

Лидия Мартынова

Международная комиссия юристов (ICJ) в Совете ООН по правам человека обратилась к властям Украины с призывом отменить приостановление полномочий председателя Конституционного Суда. Об этом сообщает УНН.

«ICJ одобряет отзыв президентского законопроекта, согласно которому полномочия всех судей Конституционного суда были бы прекращены. Однако вызывает беспокойство то, что после возбуждения уголовного дела против него, председатель Конституционного суда был отстранен по решению президента Украины. Это решение, на сомнительной правовой почве, подрывает независимость судебной власти», — заявил представитель ICJ в ООН Массимо Фриго.

Комиссия призвала Украину воздерживаться от любых действий, нарушающих независимость судебной власти, и отменить приостановление полномочий председателя Конституционного суда.

Ранее Верховный суд Украины отклонил иск Тупицкого по поводу отстранения от должности.

