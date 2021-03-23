Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия Тупицкому

Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия Тупицкому

Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия Тупицкому

Международная комиссия юристов (ICJ) в Совете ООН по правам человека обратилась к властям Украины с призывом отменить приостановление полномочий председателя Конституционного Суда. Об этом сообщает УНН.

«ICJ одобряет отзыв президентского законопроекта, согласно которому полномочия всех судей Конституционного суда были бы прекращены. Однако вызывает беспокойство то, что после возбуждения уголовного дела против него, председатель Конституционного суда был отстранен по решению президента Украины. Это решение, на сомнительной правовой почве, подрывает независимость судебной власти», — заявил представитель ICJ в ООН Массимо Фриго.

Комиссия призвала Украину воздерживаться от любых действий, нарушающих независимость судебной власти, и отменить приостановление полномочий председателя Конституционного суда.

Ранее Верховный суд Украины отклонил иск Тупицкого по поводу отстранения от должности.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме обеспокоились желанием скопинского маньяка опять заняться его жертвой
В Госдуме обеспокоились желанием скопинского маньяка опять заняться
Жириновский потребовал отстранить Собчак от эфира
Жириновский потребовал отстранить Собчак от эфира
Голикова назвала условие для появления коллективного иммунитета к COVID-19
Голикова назвала условие для появления коллективного иммунитета к
Анастасия Волочкова: "У меня секс по 4 раза в день!"
Анастасия Волочкова: "У меня секс по 4 раза в день!"
Экс-глава Национальной разведки США раскрыл новые подробности о зафиксированных НЛО
Экс-глава Национальной разведки США раскрыл новые подробности о
Россиянам станет доступен шопинг через Instagram
Россиянам станет доступен шопинг через Instagram
Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия Тупицкому
Неожиданный поворот: в ООН призвали Зеленского вернуть полномочия
Футболиста выгнали из команды за шутку об изнасиловании в Tinder
Футболиста выгнали из команды за шутку об изнасиловании в Tinder
Звезда реалити-шоу рассказала об оскорблениях во время съемок из-за веса
Звезда реалити-шоу рассказала об оскорблениях во время съемок из-за
Дава дал откровенное интервью: «Мне становится противно от двуличия. Это не любовь»
Дава дал откровенное интервью: «Мне становится противно от двуличия.
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете

Еще по теме

Украина не смогла выбрать нового председателя Конституционного суда 02 ноября 2017 15:53
Главе Конституционного суда Украины Шевчуку выразили недоверие
Конституция Украины не позволяет Зеленскому уволить Тупицкого — КСУ
Разумков о перезагрузке Конституционного Суда: Сейчас это невозможно