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«Нервы, стресс, организм дает сбой»: Лера Кудрявцева вышла на связь из больничной палаты

«Нервы, стресс, организм дает сбой»: Лера Кудрявцева вышла на связь из больничной палаты

Сегодня вечером поклонники Леры Кудрявцевой оказались не на шутку встревожены экстренной новостью: теледива попала в реанимацию прямо со съемок. Впрочем, вскоре кумир лично вышла на связь из больничной палаты.


Звезда решила успокоить фанатов и рассказала о своем самочувствии, записав сторис из больничной палаты. В коротком видео блондинка признается, что сама не на шутку перепугалась резкой переменой самочувствия. 

«В обморок я не падала. Мне просто внезапно стало плохо, заболело в грудине, начала тяжело дышать», — признается в ролике Кудрявцева. Лера не стала противиться госпитализации и решила все-таки побыть какое-то время под присмотром специалистов. Хотя сейчас уже успокоилась и больше всего хочет домой — к дочке и мужу.  

Подписчики отмечают, что Лера выглядит хорошо, и желают ей быстрейшего выздоровления. «Как же вы нас напугали! Поправляйтесь скорее»; «Конечно, при таком графике, как у вас, немудрено заболеть»; «В последнее время прямо много болячек, уж не сглазили ли?», — пишут ведущей взволнованные поклонники. 

Напомним, за последний период ведущая действительно часто обращается за медицинско помощью. Новогодние праздники Лера провела в изоляции, заболев коронавирусом, причем течение болезни было довольно тяжелым. Затем звезда неудачно упала и сломала крестец, вследствие чего вынуждена была передвигаться на инвалидной коляске.   

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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