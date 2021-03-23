NGS.RU: В Новосибирске врачи пересадили органы одного донора четырем пациентам

Лидия Мартынова

Четырехмесячный младенец из Новосибирска, молодой мужчина из Амурской области, а также двое сибиряков-пенсионеров — еще вчера они все они были совершенно не знакомы друг с другом, но благодаря одному донору все вместе получили шанс на новую жизнь. Ребенку пересадили часть печени, мужчине было пересажено сердце, а пожилые люди вместе получили роговицу и даже возможность видеть. Сегодня в Новосибирской областной больнице все пациенты эти познакомились друг с другом, сердечно поблагодарили врачей и рассказали свои непростые жизненные истории.

Сейчас новая система пересадки органов в регионе развивается, но пандемия коронавируса довольно серьезно осложнила работу. За 2019 год в этом регионе проведено было уже 40 пересадок почек, еще 40 — печени и 15 пересадок сердца. По данным новосибирских врачей, все эти показатели снизились в пандемию коронавируса как минимум вдвое.

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