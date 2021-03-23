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Ноутбук Huawei MateBook D 16 поступил в продажу в РФ

Ноутбук Huawei MateBook D 16 поступил в продажу в РФ

В России открыты предварительные продажи на ноутбук Huawei MateBook D 16. До 29 марта аппарат можно приобрести с особой выгодой, говорится в сообщении пресс-службы китайской компании.

Пользователям предлагаются две комплектации: 8 ГБ/512 ГБ — 71 990 рублей и 16 ГБ/512 ГБ — 74 990 рублей.

Если оформить предзаказ до 29 марта, то на ноутбук полагается скидка в 6 тысяч рублей, а в довесок идёт планшет Huawei MatePad T10, отдельно продающийся за 11 990 рублей.


Особенностью новинки от Huawei называется возможность переключаться между стандартным и производительным режимом работы при помощи горячих клавиш Fn+P.

Сообщение Ноутбук Huawei MateBook D 16 поступил в продажу в РФ появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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