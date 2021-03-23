НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов

Алексей Вольцев

Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — почти на 14 процентов. Об этом говорится в письме Независимого топливного союза (НТС) на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишут "Известия".

В НТС считают основной причиной вероятного увеличения биржевой и розничной стоимости топлива рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Причиной этому называют плановое повышение на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо в начале года.

"Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки", — пояснили в Независимом топливном союзе.

В организации уточнили, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса. По мнению авторов письма, это увеличивает вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года.