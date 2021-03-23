Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов

НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов

НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — почти на 14 процентов. Об этом говорится в письме Независимого топливного союза (НТС) на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишут "Известия".

В НТС считают основной причиной вероятного увеличения биржевой и розничной стоимости топлива рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Причиной этому называют плановое повышение на четыре процента акцизов на бензин и дизельное топливо в начале года.

"Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки", — пояснили в Независимом топливном союзе.

В организации уточнили, что с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса. По мнению авторов письма, это увеличивает вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

КНР и Россия ускорят согласование стандартов ПЦР-тестов
КНР и Россия ускорят согласование стандартов ПЦР-тестов
Египетские власти соболезнуют в связи со смертью в Шарм-эль-Шейхе известного украинского волонтера
Египетские власти соболезнуют в связи со смертью в Шарм-эль-Шейхе
Шэрон Стоун написала романтическую балладу
Шэрон Стоун написала романтическую балладу
Девушка выяснила причины странного звука из гардеробной и удивилась
Девушка выяснила причины странного звука из гардеробной и удивилась
Работники начали соглашаться на слежку за собой
Работники начали соглашаться на слежку за собой
Странам по всему миру призвали давать в долг
Странам по всему миру призвали давать в долг
Российский бизнес получит субсидии для трудоустройства безработных
Российский бизнес получит субсидии для трудоустройства безработных
Эксперт оценил перспективы расчетов в нацвалютах между Россией и Турцией
Эксперт оценил перспективы расчетов в нацвалютах между Россией и
Патрушев 23 марта обсудит в Югре вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений
Патрушев 23 марта обсудит в Югре вопросы межнациональных и
Цифровое произведение искусства от робота-художника Софии выставят на аукционе
Цифровое произведение искусства от робота-художника Софии выставят на
В США стартует турнир Miami Open по теннису
В США стартует турнир Miami Open по теннису
Тимати назвал расставание с Анастасией Решетовой «только официальной версией»
Тимати назвал расставание с Анастасией Решетовой «только официальной

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Американские пользователи соцсетей предрекают отставку Байдена с поста президента
Американские пользователи соцсетей предрекают отставку Байдена с
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал о планах Зеленского на Украину
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал о планах Зеленского
ООН предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса
ООН предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса
Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса
Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса

Еще по теме

В России предрекли рост цен на бензин
Дворкович рассказал о грядущем повышении цен на бензин
Ставки акцизов на бензин с первого января останутся на прежнем уровне
ЦБ прогнозирует более чем 10-процентный рост цен на бензин в 2016 году