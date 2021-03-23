Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 марта 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз поможет вам прожить этот вторник так, как того хочется вам. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы удача вас не покинула.

Самое главное сегодня — не слушать окружающих, так как они могут внушить вам некоторые ложные и деструктивные истины. Главным помощником в трудных ситуациях станет ваш внутренний голос.

Число-покровитель 23 марта 2021 года

Число-покровитель этого дня рассчитывается по легкой формуле. Необходимо сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели. Для 23.03.2021 получаем: 2+3+0+3+2+0+2+1+2=15, 1+5=6. Миром правит энергия Шестерки. Это число с чистой и светлой энергетикой. Оно символизирует переход из одного состояния в другое, некую двойственность бытия. Символом этого дня становится луч света, так как с точки зрения физики он пребывает в двух состояниях одновременно, являясь пучком фотонов и волной.





Важные события 23 марта из прошлого

23 марта 1876 года была запатентована электрическая лампочка.В 2001 году в этот день была затоплена космическая станция «Мир».

Это подтверждает теорию о двойственности мира. Что-то обязано завершиться в вашей жизни, чтобы освободить место для чего-то нового. Также должно произойти что-то необычное, чтобы смогло кануть в лету все лишнее, открыв двери для новых событий, встреч и мыслей.

Также в этот день в разные годы произошло как минимум три катастрофы, связанные с крушением самолета. Будьте осторожнее за рулем и в пути в целом. Не превышайте скорость и остерегайтесь неурядиц. Планируйте все осторожно и вдумчиво.

Главные талисманы 23 марта

В этот день отличными помощниками для всех нас станут камни-талисманы, помогающие забыть прошлое. Речь идет об аметисте и коралле.

Также положительно на удаче скажутся минералы, дающие мотивацию: янтарь, сердолик. С ними вы всегда будете на коне.

Можно дополнить образ золотыми украшениями. Они помогут не падать духом в трудных ситуациях.

На рабочий стол компьютера можно поставить изображение дракона, который в восточной культуре символизирует движение вперед.

Советы нумерологов на этот вторник

В день правления Шестерки нумерологи рекомендуют быть последовательными. Не нужно рисковать. Важно прислушиваться к голосу разума.

Возможно появление дилемм, причем довольно непростых и несвоевременных. Не уповайте на советы окружающих. Принимайте решения с уверенностью и без страха.

Для многих из нас это очень плодотворный день в работе и бизнесе, так что эксперты сайта dailyhoro.ru советуют выбрать основной именно эту сферу. Угнаться за удаче в любви не получится. Многих могут настигнуть проблемы в общении с людьми.