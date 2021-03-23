«Очень испугалась» — стала известна причина госпитализации Леры Кудрявцевой

Анастасия Иванова

Лера Кудрявцева после срочной госпитализации со съемочной площадки программы «Секрет на Миллион» вышла на связь и рассказала поклонникам подробности проишествия. Телеведущей стало плохо прямо в гримёрке, закружилась голова и схватило сердце. Перепугавшись Кудрявцева срочно попросила помощников вызвать скорую помощь, а все съемки были отменены.

Дальше события развивались стремительно. Леру подключили с капельницам и увезли в реанимационную палату. «В общем и сама и испугалась и всех испугала, предварительная версия: нервы, стресс, отдыхать надо. Мне проверили сердце, сделали КТ лёгких, всё в порядке, в общем испугалась я знатно и всех напугала. Сказали, мне надо больше отдыхать, потому что физика даёт сбой» — прокомментировала телеведущая.

Лера также подтвердила, слухи о том, что она якобы упала в обморок прямо перед камерами, абсолютная ерунда: «В обморок я не падала, у мне просто стало трудно дышать и заболело в груди и я сильно перепугалась» — заявила звезда.



