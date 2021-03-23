"Очень эротично!": Алеся Кафельникова снялась в машине без трусов, показав голый зад

Вадим Карасев

22-летняя Алеся Кафельникова приняла участие в очередной откровенной фотосессии. Скандальная модель снялась совершенно голой.

На черно-белых фото знаменитая манекенщица запечатлена в салоне автомобиля, лежа на заднем сиденье.



Совершенно голая Алеся Кафельникова на снимках продемонстрировала свои обнаженные ягодицы.



Пикантные фото были сделаны специально для новой книги фотографа Хенрика Пуриенна, а также бренда Yves Saint Laurent, креативным директором которого является бельгийский модельер Энтони Вакарелло.

Подписчики дочери знаменитого теннисиста пришли в восторг от смелой девушки, не стесняющейся демонстрировать свое голое тело.

"Алеся, ты шикарная", "Вау, как это нереально красиво", "Идеальная, красивая и милая девушка", "Очень эротично!", "Ты просто волшебная", — пишут пользователи Сети.

В прошлом году журнал Forbes представил новый рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет. В него вошли кумиры поколения Z, предприниматели, которые меняют систему здравоохранения, борцы с насилием.

В номинации "Мода и дизайн" лидером оказалась модель Алеся Кафельникова, прославившаяся благодаря своему роману с рэпером Pharaoh, а также давней историей борьбы со своей наркозависимостью.



Как писал NEWSTES, ранее cнявшаяся голой на слоне Кафельникова попала в международный скандал, возмутив зоозащитников.