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Одноклассница Тимоти Шаламе раскрыла его ориентацию: «Он бисексуален»

Одноклассница Тимоти Шаламе раскрыла его ориентацию: «Он бисексуален»

Поклонники творчества Тимоти Шаламе (Timothée Chalamet) добились блокировки аккаунта девушки, которая училась с ним в подростковые годы, так как были возмущены ее смелыми высказываниями об ориентации артиста.

На просторах сети появилась молодая особа, представляющаяся перед публикой как Лея Вуд (Leah Wood). Девушка объявила себя бывшей одноклассницей американского актера Тимоти Шаламе и пояснила, что на данный момент является начинающим аниматором. Лея решила также воспользоваться своей близостью к селебрити (которую, к слову, никак не доказала. Не продемонстрировала диплом или общие снимки с классом Шаламе) и начала беседу с фолловерами в онлайн-режиме, во время которой гневно отозвалась об агенте звезды. Он, по словам одноклассницы парня, по какой-то причине не рассказывает о том, что Тим — бисексуал (впрочем, даже если и так, зачем ему афишировать?).


Вуд, ностальгируя о годах учебы, вспомнила о том, что с Шаламе в школе практически не общалась. Тем не менее, она точно помнит, что в подростковом возрасте он заявлял о бисексуальности. Увы, хайпануть дамочке на сенсации не удалось. Поклонники актера, объединив свои усилия, смогли добиться блокировки аккаунта Леи Вуд, оставив ей напоследок парочку теплых слов: «Ориентация Шаламе — не твое дело!»

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По материалам: popcake.tv
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