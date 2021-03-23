"Он меня травмировал": дочь Ефремова раскрыла, как потеряла невинность в 15 лет
20-летняя дочь Михаила Ефремова Анна Мария откровенно рассказала о своем первом сексуальном опыте. Девушка призналась в студии шоу "Звезды сошлись" на НТВ, что ее лишил невинности взрослый мужчина, сообщает Cosmopolitan.
Анна Мария призналась, что первый сексуальный опыт получила в 15 лет. Из-за одиночества и недостатка родительской любви девушка проводила в соцсетях много времени. Так она познакомилась с парнем на анонимном сайте.
По словам Анны Марии, проблема заключалась в том, что ее бойфренду было на тот момент 27 лет. Их роман продлился около двух лет.
У Анны Марии на тот момент не оказалось близких, с которыми девушка могла бы обсудить происходящее.
В частности, ее знаменитый отец Михаил Ефремов был очень занят бизнесом и работой, так что не обратил внимания на ее отношения.
Как отметила Анна Мария, про менструации и секс она узнала в 6-10 лет из детской энциклопедии.
"Очень важно давать каждому ребенку точное именование того, что происходит с ее телом. Потому что когда в подворотне дядя в плаще просит девочку показать свой "цветочек", то потом ребенок не может объяснить маме, что имел в виду дядя", — рассказала девушка.
Как писал NEWSTES, ранее Ефремову предсказали неприятности на зоне из-за дочери-трансгендера.