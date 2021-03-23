"Он меня травмировал": дочь Ефремова раскрыла, как потеряла невинность в 15 лет

Вадим Карасев

20-летняя дочь Михаила Ефремова Анна Мария откровенно рассказала о своем первом сексуальном опыте. Девушка призналась в студии шоу "Звезды сошлись" на НТВ, что ее лишил невинности взрослый мужчина, сообщает Cosmopolitan.

Анна Мария призналась, что первый сексуальный опыт получила в 15 лет. Из-за одиночества и недостатка родительской любви девушка проводила в соцсетях много времени. Так она познакомилась с парнем на анонимном сайте.



Он написал: "Давай я буду тебе другом". Я начала очень сильно ему доверять. Мы очень резко сблизились.

По словам Анны Марии, проблема заключалась в том, что ее бойфренду было на тот момент 27 лет. Их роман продлился около двух лет.

Когда в 15 лет с тобой начинает общаться взрослый мужчина, это немного откладывается на психику. Даже если тебе кажется, что якобы ты сама этого хочешь. Это фактически меня травмировало. Это не совсем здоровые отношения, которые будут нормально восприниматься в обществе. Если вы не хотите, чтобы с вашими детьми такое случилось, надо вступать с ними в доверительные отношения.



У Анны Марии на тот момент не оказалось близких, с которыми девушка могла бы обсудить происходящее.

В частности, ее знаменитый отец Михаил Ефремов был очень занят бизнесом и работой, так что не обратил внимания на ее отношения.

Как отметила Анна Мария, про менструации и секс она узнала в 6-10 лет из детской энциклопедии.

"Очень важно давать каждому ребенку точное именование того, что происходит с ее телом. Потому что когда в подворотне дядя в плаще просит девочку показать свой "цветочек", то потом ребенок не может объяснить маме, что имел в виду дядя", — рассказала девушка.

Как писал NEWSTES, ранее Ефремову предсказали неприятности на зоне из-за дочери-трансгендера.