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Основные различия в продаже жилой и нежилой недвижимости


Коммерческая и некоммерческая недвижимость отличается в плане продаж немногим. Разве что сами покупатели по-разному будут оценивать совершенно разные объекты, так как есть возможность выбирать и подбирать самые выгодные для себя варианты. И, тут нужно понимать, что сегодня огромное значение имеет то, какие именно требования у покупателя к тем или иным объектам.

Например, на первое место могут выходить вопросы относительно расположения или же управляющей компании. Такие нюансы больше интересуют при покупке жилой недвижимости. В случае коммерческой речь идет про удобные пути подъезда к объекту, про то, как именно функционирует сигнализация, насосы, электричество, раздвижные ворота и пункт пропуска. То есть, запросы будут совершенно разными, а потому и клиентов приходится искать по-разному - просто нужно будет понимать, о чем именно они будут говорить, чтобы быть с ними на одной волне.

Базовые и существенные отличие между продажами в сфере коммерческой и жилой недвижимости.

Итак, коммерческая недвижимость продается хорошо, если объект выглядит как лакомый кусочек. И, тут нужно понимать, для каких именно целей коммерческая недвижимость https://btm.by/prodazha-kommercheskoy-nedvizhimosti/ продается:

  1. Для производств.
  2. Для заготовки продукции, фасовки и временного хранения до отправки на склады других компаний или же сразу потребителям.
  3. Для организации бизнеса в сфере услуг. Например, это могут быть рестораны, кафе, салоны красоты, бани, отели, заправки, СТО и так далее.
  4. Для страховых и финансовых учреждений и так далее.
    Ясно, что продажа жилых объектов https://btm.by/prodazha-nedvizhimosti/ имеет под собой только одну цель - проживание. При этом, конечно, могу отличаться уже сами требования, по которым клиенты выбирают квартиры и дома для проживания. Например, для собственного проживания или для сдачи в аренду и так далее.

Профессиональный риелтор, понимая все отличия в продаже разных объектов, обычно не стремится захватить себе все предложения от клиентов и запросы от покупателей. Он передает часть объектов в работу коллегам. Такой слаженный подход позволяет профессионалам не распыляться на различные задачи, и следовать единственному плану, который один раз выработав, получается реализовать только в случае максимальной концентрации на конкретной задаче. Обычно риелторы разного профиля работают в одной компании, а потому обращаясь в агентство по недвижимости, у клиента все равно есть все шансы оперативно решить свои вопросы в сфере покупки или продажи как жилья, так и прочих объектов.

Блоги / Недвижимость

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