Отношениям США и России предсказали трудные времена

Вадим Карасев

Джейк СалливанФото: Frederic J. Brown / AP

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предсказал отношениям США и России трудные времена. Об этом он рассказал в эфире телеканала MSNBC, цитату приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно», — подчеркнул он.

Советник по нацбезопасности заявил, что в дальнейшем взаимодействия Москвы и Вашингтона будут сопряжены с серьезными вызовами, которые потребуют от Америки отстаивать свои интересы.

Салливан добавил, что при этом Соединенные Штаты считают, что могут работать с Россией вопреки разногласиям. В частности, страны могут сотрудничать по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные.

Ранее МИД России заявил о тупике в отношениях с США. Поскольку Соединенные Штаты отклонили предложение провести разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом в прямом эфире, возможность найти выход из сложившейся ситуации упущена.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент уже говорил с коллегой, и пока слишком занят для повторного разговора. Сам Байден проигнорировал вопрос о том, согласен ли он на разговор с Путиным.