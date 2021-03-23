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Патрушев 23 марта обсудит в Югре вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 23 марта проведет в Ханты-Мансийске совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УФО). Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

Отмечается, что совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева, глав регионов, входящих в состав округа, а также представителей министерств и ведомств.

Предполагается, что отдельное внимание будет уделено дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений.

Сообщение Патрушев 23 марта обсудит в Югре вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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