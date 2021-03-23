Павел Прилучный и Мирослава Карпович тайно поженились

Лидия Мартынова

Павел Прилучный, который в прошлом году расстался с Агатой Муценией, быстро нашёл ей замену. Вот уже несколько месяцев в сети обсуждают его роман с актрисой сериала «Папины дочки». И, кажется, их любовная связь вышла на новый уровень.

Впервые за все время отношений с Мирославой Карпович Павел появился с ней вместе на светском мероприятии. Пару заметили вместе в одном из столичных ресторанов на вечеринке по случаю окончания съёмок сериала «В клетке 2».

А сегодня Карпович выложила у себя в Instagram новые фотографии с красивой фотосессии. Внимательные пользователи сети заметили одну очень интересную деталь. На безымянном пальце правой руки актрисы блистает колечко!

[media=https://www.instagram.com/p/CMpMVDPogvu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Поклонники тут же решили, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович, не сказав никому, тайно поженились. К чему такая спешка — пока непонятно. Отметим, что возлюбленные до сих пор продолжают не давать никаких комментариев по поводу своих отношений.

Напомним, больше года назад стало известно о расставании Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Заседание суда по бракоразводному процессу состоялось 15 июня.