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Первый в Нижнем Новгороде центр «IT-куб» откроют 1 сентября 2021 года

Первый в Нижнем Новгороде центр «IT-куб» откроют 1 сентября 2021 года

Первый в Нижнем Новгороде центр «IT-куб» Минпросвещения России откроют 1 сентября 2021 года, сообщает городской интерактивный портал «Открытый Нижний» со ссылкой на пресс-службу Правительства Нижегородской области.

Новый учебный центр будет располагаться на базе школы № 186 Советского района.

Ежегодно центр планирует принимать до 400 детей.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

Общество

По материалам: edu.ru
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