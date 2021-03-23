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Песков ответил на вопрос о ядерном чемоданчике у Путина на отдыхе

Песков ответил на вопрос о ядерном чемоданчике у Путина на отдыхе
Необходимые средства связи всегда находятся при президенте, в том числе и на отдыхе, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге, глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он занимается резьбой по дереву.

Журналисты поинтересовались, был ли у Путина с собой "ядерный чемоданчик".


"Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой другой страны мира", — сказал на это Песков.

На просьбу уточнить, были ли у министра обороны такие же средства связи, он ответил: "Ну а как же? Естественно".

Политика

По материалам: ria.ru
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