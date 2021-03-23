Песков раскрыл мнение Путина по выстраиванию отношений с другими странами

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин – сторонник добрых отношений со всеми странами, но выстраивать их в одиночку невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин является убежденным сторонником добрых отношений со всеми, но, конечно, их выстраивать в одиночку невозможно", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, куда бы он поставил Путина на политическом поле, Песков отметил, что это политологические изыскания, их надо оставить политологам.