Петр Толстой: «На Олимпиаде наших спортсменов заставят пойти на корточках»

Анастасия Иванова

Как сообщает портал www.nakanune.ru, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой из партии “Единая Россия” поделился своим мнением о той ситуации, в которой оказались спортсмены России в рамках предстоящих Олимпийских игр в Токио. Напомним WADA наложила множество запретов на сборную России.

В том числе нельзя использовать российский гимн, национальную атрибутику и многое другое. По мнению Толстого такие запреты ставят сборную в щекотливую ситуацию.

“На Олимпиаде наших спортсменов заставят пойти на корточках” – Петр Толстой”.

Толстой отмечает, что в спорте Россия пошла на невиданные унижения. Кроме того, чиновники адресуют бесконечные письма в МОК с унизительными просьбами. По мнению Толстого, если страна хочет заставить мир себя уважать, то начать нужно с себя.

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