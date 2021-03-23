Писатель назвал президента Польши дебилом и пошел под суд

Вадим Карасев

Анджей ДудаФото: Francisco Seco / AP

На польского писателя Якуба Жульчика (Jakub Zulczyk) завели дело за оскорбление президента Польши Анджея Дуды. Об этом литератор сообщил на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что официально о возбужденном уголовном деле его никто не оповещал. О выдвинутом обвинении он узнал от «дружественного властям портала» wPolityce. «Подозреваю, что я первый писатель в этой стране за очень долгое время, который предстанет перед судом за то, что написал», ― рассказал Жульчик.

Прокуроры признали «оскорбительным и неприемлемым» употребленное писателем в отношении главы государства слово «дебил», пишет BBC News. Теперь по статье 135 («Оскорбление главы государства») польского Уголовного кодекса ему грозит до трех лет тюрьмы.

Пресс-секретарь районной прокуратуры Варшавы Александра Скшиниарш (Aleksandra Skrzyniarz) сообщила, что «подозреваемый не признался в предполагаемом деянии». Сам писатель назвал слова «критической оценкой действий президента», отмечает The Guardian.

Комментарий, из-за которого Жульчик пойдет под суд, был оставлен в ноябре 2020-го. Тогда Дуда в Twitter поздравил Джо Байдена с успешной президентской кампанией, а не с победой на выборах, и указал, что ждет «номинацию Коллегии выборщиков». Писатель в ответ упрекнул главу государства в непонимании американского избирательного процесса и подчеркнул, что термина «номинация Коллегии выборщиков» никогда не слышал. «Джо Байден ― 46-й президент США. Анджей Дуда ― дебил», ― заключил он.

Якуб Жульчик ― польский журналист, публицист, лауреат литературной премии Варшавы. Является автором романов «Радио Армагедон», «Собачья гора» и «Ослепленные огнями». Последний лег в основу польского одноименного криминального телесериала на HBO Europe.

В Польше существует девять различных законов об оскорблениях. Среди них есть также закон об оскорблении религиозных чувств, а также об оскорблении флагов Польши или других стран.