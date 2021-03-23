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Почти половина "молочки" в российских магазинах оказалась просроченной

Почти половина "молочки" в российских магазинах оказалась просроченной

Почти 45% молока и молочной продукции в российских магазинах просрочены — таковы результаты исследования, которое провела организация "Общественная потребительская инициатива" в 19 субъектах Федерации.

Изделия проверяли с января по март в 270 магазинах. Как оказалось, чаще всего на прилавки выставляют просроченный кефир, затем идут йогурты, творог, сметана и другие виды кисломолочной продукции. Проблемы со сроком годности подтвердили и в Роскачестве — там нередко получают жалобы покупателей.

Причины сложившейся ситуации исследователи видят в недостаточном числе административных и технических решений для пресечения подобной практики. В торговых сетях притом заверяют, что строго контролируют качество выставляемых продуктов.

Как сообщал NEWSTES, ранее Министерство сельского хозяйства России предложило выделить субсидии на нужды молочной отрасли, связанные с введением обязательной маркировки продукции. Сумма может превысить 8,6 млрд рублей.

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По материалам: uposters.ru
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