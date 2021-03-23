Под Томском поймали черных лесорубов с помощью скрытой камеры

Лидия Мартынова

Факт незаконной вырубки установили представители областного департамента лесного хозяйства. При очередном патрулировании территории Тимирязевского лесничества они нашли заготовленную древесину, которую, по всей вероятности, скоро должны были вывезти. Разрешений на рубку леса на данном участке не выдавалось, отметили сегодня в администрации региона.

Чтобы найти нелегальных рубщиков, сотрудники департамента поставили фотоловушку. В итоге через некоторое время камера зафиксировала, как на место приехали несколько единиц техники, чтобы увезти 55 срубленных деревьев – сосны, лиственницы и березы. На снимках были отчетливо видны номера тракторов и автомобилей.

Зная расположение пилорам в районе, инспекторы нашли ту, куда увезли незаконно заготовленную древесину и сообщили об этом в полицию. Ведомство возбудило уголовное дело. В рамках расследования с участка пилорамы были изъяты как древесина, так и техника, принадлежащая нарушителям. Их личности установлены, в связи с серьезным ущербом для лесного фонда – 1,7 млн рублей, задержанные могут оказаться в колонии на срок до семи лет.

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