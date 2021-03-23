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Полицейские вместе с прохожим спасли троих детей в киевском парке


Киевские патрульные и случайный прохожий спасли троих детей, провалившихся под лед. Инцидент произошел днем 22 марта. Инспекторы получили сообщение о том, что двое парней и девочка тонут в озере в парке «Партизанская слава».

Патрульные Валерий Бебко и Александр Лысенко прибыл на место. Напуганные очевидцы звали их на помощь.

Еще до приезда патрульных с другой стороны берега один мужчин вытащил из воды 12-летнюю девочку.

В водоеме оставались еще двое парней. Они из последних сил держались на поверхности.

Патрульный Александр Лысенко бросился в воду. Он разбивал лед руками и подплывал к утопающим. Ему удалось вытащить одного из ребят на берег. В это время Валерий Бебко бросил трос другому парню. Так совместными усилиями напарники вытащили и его.

Инспекторы посадили спасенных в служебный автомобиль, отдали им свой сухую одежду и оказывали помощь до приезда скорой. Дети объяснили, что оказались на льду, потому что думали, что он выдержит их, но провалились. После осмотра медиками, 14-летних ребят госпитализировали в детскую больницу.

Полицейские вместе с прохожим спасли троих детей в киевском парке

Напомним, в Киеве известный волонтер Ричард Горда при помощи рыбацкого снаряжения спас 11-летнего мальчика, который дрейфовал на маленькой льдине по Десенке.

О том, как спасатель и односельчане на Винничине спасли пенсионера, который провалился в полынью, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото facebook.com/kyivpatrol

Украина

По материалам: fakty.ua
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