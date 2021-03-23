Полицейский подрался с женщиной в киевском супермаркете: сеть возмущена

Влада Некрасова

В Киеве в магазине «Ашан» на улице Берковецкой произошла потасовка правоохранителя с женщиной. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Киев Оперативный».

«Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции недопустимо», — говорится в сообщении.

На видео не зафиксировано, из-за чего начался конфликт, но, судя по диалогу, полицейский забрал у женщины телефон. Она начала с ним потасовку, однако мужчина ударом сбил женщину с ног.

Видео вызвало возмущение в сети, оставлено множество комментариев. Некоторые утверждают, что женщина — воровка. Но другие возражают: «Он охранник, у него есть должностные инструкции, в которые не входит бить людей, даже если они невменяемые».

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