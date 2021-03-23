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Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо

Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
Полиция подтвердила гибель ряда человек при стрельбе в Колорадо, заявил представитель правоохранительных органов Керри Ямагучи.

Инцидент произошел в супермаркете в городе Боулдер. По информации газеты Wall Street Journal, жертвами случившегося стали шесть человек, включая одного силовика.

Полиция не видит дальнейших угроз общественной безопасности, уточнил Ямагучи.

Джо Байдена проинформировали о стрельбе в Колорадо.
В мире

По материалам: ria.ru
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