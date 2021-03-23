Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
Сегодня, 04:25 Лидия Мартынова
Полиция подтвердила гибель ряда человек при стрельбе в Колорадо, заявил представитель правоохранительных органов Керри Ямагучи.
Инцидент произошел в супермаркете в городе Боулдер. По информации газеты Wall Street Journal, жертвами случившегося стали шесть человек, включая одного силовика.
Полиция не видит дальнейших угроз общественной безопасности, уточнил Ямагучи.Джо Байдена проинформировали о стрельбе в Колорадо.
По материалам: ria.ru