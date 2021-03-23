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Посол Польши призвал Германию ослабить Россию

Посол Польши призвал Германию ослабить РоссиюФото: @MelnykAndrij

Посол Польши в Берлине Анджей Пшилембски призвал Германию ослабить Россию. Его цитирует RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По его словам, Варшаву в первую очередь беспокоит строительство газопровода «Северный поток-2»: он якобы позволит России модернизировать армию на деньги, которые «предоставляет» Европа. По словам Пшилембски, вместо этого европейцы должны ослабить Москву.

Дипломат признал, что при этом в Польше любят русских, однако «готовы бороться с ними» в случае необходимости. Варшава якобы чувствует угрозу, исходящую от Москвы и от Берлина, на протяжении многих веков, и хочет обезопасить себя.

Пшилембски заключил, что польские власти решили не покупать российский газ с конца 2022-го. Чтобы стать энергетически независимой от России, страна собирается закончить строительство Балтийского трубопровода из Норвегии и покупать сжиженный природный газ.

17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал помощь Берлина в возвращении Крыма ее обязанностью за оккупацию страны в годы Великой Отечественной войны. По его словам, на Германии лежит ответственность за миллионы убитых украинцев, в том числе при этнических чистках на полуострове.

В мире

По материалам: lenta.ru
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