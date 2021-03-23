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Посол России призвала Болгарию прекратить "шоу со шпионажем"

Посол России призвала Болгарию прекратить "шоу со шпионажем"
. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью газете "24 часа" заявила, что Москва не вела никакой незаконной деятельности против Софии и призвала прекратить "шоу со шпионажем".

В понедельник болгарские власти объявили персонами нон грата двух российских дипломатов из-за "шпионского скандала". В России этот шаг назвали безосновательным.


"Печально, что на фоне усилившейся антироссийской истерии в мире Болгария находится в авангарде деструктивной тенденции", — сказала Митрофанова.

Она также отметила обострение такого рода риторики. По ее словам, с конца 2019 года София регулярно и "с помпезностью" находит вымышленные поводы выслать дипломатов.

Политика

По материалам: ria.ru
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