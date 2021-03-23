Посвященная врачам работа Бэнкси продана на торгах за рекордную сумму
Эстимейт был установлен в диапазоне 2,5-3,5 миллиона, однако в ходе торгов финальная цена работы превысила 16,7 миллиона фунтов стерлингов.
"Поступления от продажи будут использованы для поддержки организаций здравоохранения и благотворительных организаций по всей Великобритании", - отмечается на странице аукционного дома в Twitter.
На черно-белой картине под названием Game Changer ("Меняющий игру") изображен сидящий на коленях мальчик, в руках у которого игрушка в виде медсестры, а в стоящей рядом с ним мусорной корзине видны выброшенные игрушки Бэтмена и Человека-паука.
Кукла медсестры одета в униформу с красным крестом на груди и маской на лице, а ее правая рука вытянута вперед, напоминая классический жест Супермена.
Автор в мае прошлого года подарил картину, посвященную медикам, борющимся с пандемией коронавируса, больнице в городе Саутгемптон. Художник сопроводил подарок запиской со словами благодарности в адрес медработников.