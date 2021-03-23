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Повстанцы сбили американский ударный беспилотник

Повстанцы сбили американский ударный беспилотникАрхивное фотоФото: Public Domain / Wikimedia

Йеменские повстанцы сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом заявил бригадный генерал Яхья Сари, передает телеканал Al-Mayadeen.

По словам представителя командования боевого крыла хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах»), разведчик сбил средства противовоздушной обороны «при помощи подходящей ракеты». Что именно это был за снаряд, не уточняется. Генерал добавил, что MQ-9 Reaper «выполнял вражескую миссию в воздушном пространстве мухафазы Мариб».

Кроме того, Сари сообщил, что хуситы нанесли удар по международному аэропорту в саудовском городе Абха. По его словам, эта операция проводится как «законный и естественный ответ на эскалацию агрессии» со стороны Саудовской Аравии.

Ранее Саудовская Аравия предложила решение одной из самых долгих войн на Ближнем Востоке в Йемене. План включает несколько пунктов, соблюдение которых якобы поможет завершить конфликт.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

В мире

По материалам: lenta.ru
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