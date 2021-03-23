Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры вузов

Влада Некрасова

Правительство Российской Федерации распределило 5 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры вузов, сообщается на сайте российского кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Деньги в том числе пойдут на капитальный ремонт зданий образовательных организаций. Финансирование получат учебные заведения, которые подведомственны Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству культуры Российской Федерации, Министерству спорта Российской Федерации, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральному агентству по рыболовству.

Также в списке находятся Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российская академия живописи Ильи Глазунова.

Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.