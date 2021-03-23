Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры вузов

Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры вузов

Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры вузов

Правительство Российской Федерации распределило 5 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры вузов, сообщается на сайте российского кабмина.  

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Деньги в том числе пойдут на капитальный ремонт зданий образовательных организаций. Финансирование получат учебные заведения, которые подведомственны Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству культуры Российской Федерации, Министерству спорта Российской Федерации, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральному агентству по рыболовству.  

Также в списке находятся Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российская академия живописи Ильи Глазунова.

Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

США подготовят новый триллионный план по спасению экономики
США подготовят новый триллионный план по спасению экономики
В Магаданской области впервые пройдет финальный этап IX национального чемпионата «Молодые профессионалы»
В Магаданской области впервые пройдет финальный этап IX национального
Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов – Сергей Кравцов
Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5
Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры вузов
Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию
Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу
Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу
«Так себе мать получается»: Муцениеце разрывается между домом и работой, пока Прилучный крутит роман
«Так себе мать получается»: Муцениеце разрывается между домом и
Андрей Ильин: «Олег Табаков через меня общался с дочерью и внучкой»
Андрей Ильин: «Олег Табаков через меня общался с дочерью и внучкой»
Мондезир Свет-Амур устроился на работу
Мондезир Свет-Амур устроился на работу
Алена Ашмарина подала в суд на Илью Григоренко
Алена Ашмарина подала в суд на Илью Григоренко
Иосиф Оганесян ищет помощи у дерматолога
Иосиф Оганесян ищет помощи у дерматолога
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации «Спутником V»
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации
Россиянам назвали замедляющий старение витамин
Россиянам назвали замедляющий старение витамин

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

Михаил Мишустин поручил проработать учет достижений выпускников учебно-научных центров
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования
Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Республику Алтай
Медведев распорядился о проведении переговоров с Египтом по использованию воздушного пространства