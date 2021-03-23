Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Предложено решение одной из самых долгих войн на Ближнем Востоке

Предложено решение одной из самых долгих войн на Ближнем Востоке

Предложено решение одной из самых долгих войн на Ближнем Востоке Фото: Globallookpress.com

Саудовская Аравия предложила решение одной из самых долгих войн на Ближнем Востоке в Йемене. Об этом пишет Bloomberg.

План включает несколько пунктов, соблюдение которых якобы поможет завершить конфликт. В частности, вдоль существующих линий разграничения между сторонами конфликта — движением «Ансар Аллах» (хуситы) и центральными властями — объявят перемирие под жестким наблюдением ООН, при этом США и Оман будут посредниками. Помимо этого, Эр-Рияд гарантирует выплату зарплат всем госслужащим Йемена и предлагает «справедливо распределять бюджетные деньги», полученные от экспорта йеменской нефти.

Саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что вскоре переговоры между хуситами и официальным Йеменом, который поддерживает Эр-Рияд, возобновятся. «Инициатива вступит в силу, как только хуситы согласятся с ней», — добавил он. План перемирия уже поддержали госсекретарь США Энтони Блинкен и представители Кувейта. Сами хуситы пока не соглашаются со всеми условиями договора.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и «Хезболла». Против них — армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Внучка Людмилы Гурченко рассказала о наследстве народной артистки
Внучка Людмилы Гурченко рассказала о наследстве народной артистки
Джордж Клуни научил детей «ужасным вещам» ради розыгрышей жены
Джордж Клуни научил детей «ужасным вещам» ради розыгрышей жены
Издатель книги «Люди Путина» ответил на иск Абрамовича о клевете
Издатель книги «Люди Путина» ответил на иск Абрамовича о клевете
Воспитанники волгоградского «Кванториума» запустили проект по сохранению окружающей среды
Воспитанники волгоградского «Кванториума» запустили проект по
В Курганской области прошла Неделя безопасности в сети Интернет
В Курганской области прошла Неделя безопасности в сети Интернет
Магнитогорский «Кванториум» подготовил программу для школьников
Магнитогорский «Кванториум» подготовил программу для школьников
РФПИ совместно с фондом из ОАЭ проинвестировал в Telegram
РФПИ совместно с фондом из ОАЭ проинвестировал в Telegram
Саша Черно, несмотря на горе, ведет активную жизнь в соцсетях
Саша Черно, несмотря на горе, ведет активную жизнь в соцсетях
В чем правда? Ксения Собчак в центре скандала из-за интервью со скопинским маньяком
В чем правда? Ксения Собчак в центре скандала из-за интервью со
«Девочку чуть не убили»: Николай Цискаридзе заявил, что в Большом театре процветает харассмент
«Девочку чуть не убили»: Николай Цискаридзе заявил, что в Большом
Дегтярев раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Дегтярев раскритиковал идею убрать Хабаровск с пятитысячной купюры
Российский лес застрял на пути в Китай
Российский лес застрял на пути в Китай

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал остановить строительство «Северного потока-2»
Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал остановить строительство

Еще по теме

Керри обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке
В Йемене авиаударами коалиции убиты более 30 повстанцев и заключенных
Четыре взрыва прогремело в Ходейде после установления перемирия
Саудовский военный погиб из-за обстрела мятежниками из Йемена района Джизан