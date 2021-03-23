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Председателя хабаровской городской думы досрочно освободили от должности

Председателя хабаровской городской думы досрочно освободили от должности
Председателя городской думы Хабаровска Михаила Сидорова во вторник большинством голосов депутаты досрочно освободили от должности.

На заседании гордумы во вторник первым в повестку был внесен вопрос о снятии с должности председателя досрочно. Заседание транслировалось в прямом эфире в паблике Instagram местной газеты.

"Двадцать голосов - за досрочное сложение полномочий председателя гордумы 7-го созыва и 10 - против", - объявили результаты открытого голосования на заседании.

Как рассказал РИА Новости источник в гордуме, решение о том, чтобы прямо во время заседания снять с должностей председателя думы Сидорова, председателя комитета по бюджету городской думы Хабаровска Натальи Жиряковой и главы комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова, обговорили накануне депутаты хабаровской фракции ЛДПР. "Все трое были назначены при губернаторе Сергее Фургале, их убирают как членов его команды, которые продолжают открыто его поддерживать", - заявил источник.

Политика

По материалам: ria.ru
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