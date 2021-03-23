Президент Гинер поприветствовал Олича на посту главного тренера московского ФК ЦСКА

Анастасия Иванова

На сайте футбольного клуба ЦСКА появилась информация о назначении на должность главного тренера команды Ивицы Олича.

«Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него ещё не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды»,- комментирует назначение президент ФК Евгений Гинер.