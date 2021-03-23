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Президент Гинер поприветствовал Олича на посту главного тренера московского ФК ЦСКА

На сайте футбольного клуба ЦСКА появилась информация о назначении на должность главного тренера команды Ивицы Олича.

«Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него ещё не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды»,- комментирует назначение президент ФК Евгений Гинер.

Сообщение Президент Гинер поприветствовал Олича на посту главного тренера московского ФК ЦСКА появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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