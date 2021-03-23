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Президент Южной Кореи с супругой привились вакциной AstraZeneca

Президент Южной Кореи с супругой привились вакциной AstraZenecaФото: YONHAP NEWS AGENCY / Reuters

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вместе с супругой Ким Чжон Сук привились вакциной против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.

Вакцинация прошла в районной поликлинике около Голубого дома — резиденции президента в центре Сеула. Кроме лидера страны и первой леди от коронавируса привились девять членов правительства Республики Корея. Вакцинация состоялась в рамках подготовки Мун Чжэ Ина к саммиту Большой семерки, который должен пройти в Великобритании с 11 по 13 июня.

В воскресенье, 21 марта, в ходе встречи с журналистами саммит Мун Чжэ Ин заявил, что безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca подтверждены «на международном уровне». Он призвал жителей страны не сомневаться в ее безопасности и сделать прививки, назвав это «способом защитить все население».

Ранее вакциной AstraZeneca привился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава британского правительства рассказал, что во время вакцинации ничего не почувствовал и призвал население Соединенного Королевства последовать его примеру, поскольку «настоящий риск представляет собой ковид, и сделать прививку сейчас — очень хорошая идея».

В мире

По материалам: lenta.ru
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