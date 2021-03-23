Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь «какого-то государства»

Влада Некрасова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с работниками Минского производственного кожевенного объединения заявил о нежелании объединяться с Россией. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Лукашенко отметил, что независимость государства стоит дорого.

«У нас были и хорошие и плохие времена. Но продаться и вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет», — заявил президент.

Он также добавил, что сам больше всего не хочет лишаться независимости, ибо является первым президентом Белоруссии и создал это государство собственными руками, совместно с белорусским народом.

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