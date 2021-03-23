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“Президент нервирует элиты”: политолог Виноградов раскрыл смысл поездки Путина в тайгу

Владимир Путин неспроста так афиширует свои таёжные путешествия с Шойгу, уверен политолог Михаил Виноградов. Целью таких поездок является вовсе не показать, как Президент РФ любит родную природу с её суровыми подчас условиями. Хотя в патриотизме главы государства мало кто сомневается. В эфире “Эха Москвы” Виноградов озвучил свою версию касаемо насыщенных президентских выходных.

Прогулки в лесу по сибирским снегам, чай на природе, катание на вездеходе и другие колоритные моменты из мини-отпуска Путина уже показали СМИ разных рангов. При этом одни издания рассыпаются в комплиментах нашему активному лидеру, другие упрекают его. Мол, отношения с Западом и так накалены до предела. А тут такой контраст. Пока Байден неуклюже падает на трапе самолёта, Путин с Шойгу показывают свою удаль и бодрость.

Политолог уверен, что смысл поездки вовсе не лежит на поверхности. Картинка с всё молодеющим президентом, конечно, хороша, но кадры из неё предназначены не столько народу, сколько “элитам”. Всё дело может быть в борьбе за наследование права на президентское кресло по окончании срока нынешнего главы. “подобные действия всегда заставляют понервничать остальные элиты, которые видят такого человека, насколько он приближен к Путину. А все, кто делает ставки на Мишустина, Собянина или Медведева – их это, конечно, волнует. Это создание своего рода управляемой напряженности”, – говорит Виноградов.

Шойгу, по мнению специалиста, в разы превосходит всех остальных кандидатов на пост президента. И дружественные тёплые отношения Путина и министра обороны – тому яркое доказательство. Помимо прочего, целью поездки в тайгу может являться и демонстрация хладнокровного поведения Владимира Владимировича после слов Байдена. И пусть американский лидер обрывает телефоны в попытках дозвониться до Путина. Тому всё равно, есть дела и поважнее. Например, отдых в тувинской тайге.

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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