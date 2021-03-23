Путин объявил о производстве третьей российской вакцины против коронавируса
Президент Владимир Путин на совещании по вакцинации сообщил, что первые партии третьей российской вакцины против коронавируса, разработанные центром Чумакова, уже произведены. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 марта.
Глава государства также сообщил, что в России на сегодняшний день полностью вакцинированы 4,3 миллиона человек, первую прививку сделали в общей сложности 6,3 миллиона человек.
«Ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты, как российские вакцины», — сказал он.
Препарат «КовиВак» от научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН зарегистрировали 20 февраля. Вакцина может храниться при температуре плюс 2-8 градусов. Препарат сделан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2.
Первой в РФ зарегистрировали вакцину на основе аденовируса человека «Спутник V». Позже регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона».