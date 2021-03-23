Путин объявил о производстве третьей российской вакцины против коронавируса

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент Владимир Путин на совещании по вакцинации сообщил, что первые партии третьей российской вакцины против коронавируса, разработанные центром Чумакова, уже произведены. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 марта.

Глава государства также сообщил, что в России на сегодняшний день полностью вакцинированы 4,3 миллиона человек, первую прививку сделали в общей сложности 6,3 миллиона человек.

«Ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты, как российские вакцины», — сказал он.

Препарат «КовиВак» от научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН зарегистрировали 20 февраля. Вакцина может храниться при температуре плюс 2-8 градусов. Препарат сделан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2.

Первой в РФ зарегистрировали вакцину на основе аденовируса человека «Спутник V». Позже регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона».