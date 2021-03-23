Путин обсудил с главой Евросовета «Спутник V», Донбасс и Белоруссию

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Евросовета Шарлем Мишелем в контексте предстоящего саммита ЕС по отношениям России и Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 марта.

Стороны обсудили возможности использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V», вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и ситуацию в Белоруссии.

В ходе беседы российский лидер заявил о неудовлетворительном состоянии отношений с ЕС из-за «порой конфронтационной линии партнеров». В то же время он напомнил о готовности Москвы восстановить нормальное деполитизированное взаимодействие.

Заседание Евросовета запланировано на 25-26 марта.

Последний раз Путин общался с Мишелем 22 января. Основной темой беседы стала ситуация вокруг ареста Алексея Навального (основатель Фонда борьбы с коррупцией, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В начале марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» из-за ситуации вокруг Навального.