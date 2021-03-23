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Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта

Путин пообещал привиться от коронавируса 23 мартаФото: пресс-служба Администрации президента РФПродолжение: В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин обещал сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вакцинация — дело добровольное. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», — сказал он на совещании по вопросам по вакцинации.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал конкретизировать название вакцины, которой привьется Путин. По его словам, все российские вакцины хорошие и надежные. «Вакцинация Путина не будет публичным мероприятием», — уточнил представитель Кремля.

В феврале, отвечая на вопрос о своей вакцинации, Путин заявил, что может сделать прививку против COVID-19 в конце лета или начале осени. Он пояснил, что следует прививочному плану, в котором стоят прививки от гриппа и пневмококка, а одновременно прививаться нельзя. Президент неоднократно говорил, что привьется российской вакциной.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря, однако для отдельных категорий граждан прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2.

«Спутник V» создан на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.

Россия

По материалам: lenta.ru
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