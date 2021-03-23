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Работники начали соглашаться на слежку за собой

Работники начали соглашаться на слежку за собойФото: Mark Humphrey / AP

Почти половина работников (44 процента) по всему миру готовы позволить работодателям следить за собой с помощью датчиков и других носимых устройств. Об этом говорится в исследовании PwC.

Против этого выступил 31 процент опрошенных. Около 41 процента не хотят предоставлять работодателю доступ к своим личным данным, включая профили в социальных сетях. Согласились бы на это 35 процентов опрошенных. Кроме того, 60 процентов респондентов начали беспокоиться, что автоматизация ставит под угрозу их будущее.

Еще 48 процентов считают, что традиционной занятости не будет, а 39 процентов уверены, что их компетенции устареют в течение пяти лет. Опрос также показал, что только один из десяти опрошенных желает вернуться с удаленки в офис. Три четверти респондентов (75 процентов) хотят работать в организации, которая вносит «позитивный вклад в общество». В опросе приняли участие 32,5 тысячи человек из 19 стран.

Большинство россиян (55 процентов) уже вернулись на работу в офис. Еще 30 процентов остаются на удаленке, включая пять процентов, которые трудятся дистанционно целый год с прошлой весны. Около 15 процентов работают в комбинированном формате — частично из офиса и частично из дома.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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