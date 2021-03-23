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Раскрыты подробности госпитализации Леры Кудрявцевой: взвали сразу две «скорые»

Раскрыты подробности госпитализации Леры Кудрявцевой: взвали сразу две «скорые»

Накануне известную телеведущую Леру Кудрявцеву срочно госпитализировали в больницу прямо со съемок. Девушку экстренно поместили в реанимацию. Это не на шутку испугало ее поклонников и коллег. Лера решила выйти на связь с общественностью. В Instagram она рассказала, что с ней произошло.

Лера Кудрявцева успокоила встревоженных подписчиков, записав stories из палаты. На кадрах телеведущая признается, что сама очень испугалась резким ухудшением самочувствия. По ее словам, на съемочной площадке у Леры заболело в грудине и стало тяжело дышать. Более того у артистки возникло нарушение сердечного ритма.


«В обморок я не падала. Мне просто внезапно стало плохо», — вспоминает Кудрявцева.

Коллеги быстро вызвали сначала врачей по медицинской страховки. Однако они могли подъехать лишь через полчаса. Поэтому было принято вызвать городскую «скорую», которая приехала гораздо быстрее. Телеведущая не стала противиться госпитализации и решила побыть под наблюдением медиков. В результате причиной резкого ухудшения самочувствия стали стресс, переутомление и тяжелый график.

«Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость», — заключила Лера.

Организм не выдержал нагрузки и дал сбой. Поклонники тут же начали желать Кудрявцевой скорейшего выздоровления. Некоторые даже предположили, что телеведущую сглазили.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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Раскрыты подробности госпитализации Леры Кудрявцевой: взвали сразу две «скорые»
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